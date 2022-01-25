Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков 25 січня в кулуарах Верховної Ради. Він зазначив, що світ має дати Україні озброїти власну армію та забезпечити свій захист.

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Уряд Німеччини має припинити блокування надання зброї

Резніков наголосив, що уряд Німеччини повинен припинити блокувати придбання зброї для нашого захисту.

Нарешті наші партнери збільшують кількість військової допомоги, і сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду США в рамках цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 мільйонів доларів,

– сказав голова Міноборони.

Резніков нагадав про допомогу, яку Україна отримала від Британії. Мовиться про системи протитанкової техніки. Допомога офіційному Києву буде продовжуватись. Міністр каже, що спілкується зі своїми колегами з інших країн, які питають, що потрібно Києву.

Зверніть увагу! За джерелами 24 каналу, борт з військовою допомогою США прибуде в Україну близько 16:00.

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Що відомо про військову допомогу від США

23 січня в Україну прибула друга партія військової допомоги з США.

Україна отримала 80 тонн летального озброєння.

У першій партії допомоги були здебільшого боєприпаси.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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