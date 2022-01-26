Чехія планує передати Україні артилерійські снаряди калібру 152 міліметри.
До речі Німеччина хоче передати Україні 5 тисяч військових шоломів
Подарунок для України
Міністерка оборони Яна Чернохова назвала рішення жестом солідарності. За словами Чернохової, Чехія хоче зміцнити обороноздатність України як подарунок.
Ми вже давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії,
– додала чиновниця.
За її словами, Чехія має у розпорядженні широкий спектр варіантів. Наприклад, політична та дипломатична підтримка, а також постачання боєприпасів.
У Міноборони зазначали, що після схвалення допомоги урядом, процедурних проблем не буде. Відтак снаряди мають одразу відправити до України.
Чехія може відправити своїх солдат
Уряд Чехії може відправити своїх військових в Україну. Вони допомагатимуть нашим українській армії протистояти Росії, якщо та нападе.
Проте Чернохова зазначала: військових надішлють, якщо буде відповідний запит. Їх точна кількість невідома.
Допомога Україні від партнерів: останні новини
- В Україну має прибути третій борт з летальною зброєю від США. Вона зброя надійде у рамках військової допомоги розміром 200 мільйонів доларів.
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Міжнародна допомога Україні / Інфографіка 24 каналу