Чехія не залишить Україну сам на сам з Росією, – очільниця міноборони
Військових надішлють, якщо буде відповідний запит. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
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Якщо Чехію попросять прислати чеських солдатів в Україну – ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні,
– зазначила міністерка.
Яку саме кількість чеських військових можуть відправити на допомогу ЗСУ невідомо.
Чернохова зазначила, що Чехія, як і Україна, має досвід російського гніту, тому не залишить Україну наодинці з російською агресією.
"Україна – наш партнер. Партнер НАТО та партнер Чеської Республіки. Ми маємо спільну історію, обидві країни були під радянським пануванням. Україна є добрим партнером НАТО. Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю", – вважає політикиня.
До речі, Чехія планує надіслати Україні снаряди для артилерії калібру 152 міліметри.
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