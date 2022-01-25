Чехія не залишить Україну сам на сам з Росією, – очільниця міноборони

Військових надішлють, якщо буде відповідний запит. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

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Якщо Чехію попросять прислати чеських солдатів в Україну – ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні,

– зазначила міністерка.

Яку саме кількість чеських військових можуть відправити на допомогу ЗСУ невідомо.

Чернохова зазначила, що Чехія, як і Україна, має досвід російського гніту, тому не залишить Україну наодинці з російською агресією.

"Україна – наш партнер. Партнер НАТО та партнер Чеської Республіки. Ми маємо спільну історію, обидві країни були під радянським пануванням. Україна є добрим партнером НАТО. Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю", – вважає політикиня.

До речі, Чехія планує надіслати Україні снаряди для артилерії калібру 152 міліметри.

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