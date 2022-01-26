У загальному світовому рейтингу наша держава посідає 22 сходинку. Зазначимо, що Збройним силам України вдалося піднятися на 3 позиції від осені 2021 року.
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Найсильніші армії в Європі:
- Франція – 7 місце у світовому рейтингу;
- Велика Британія – 8 місце;
- Італія – 11 місце;
- Німеччина – 16 місце;
- Іспанія – 19 місце ;
- Україна – 22 місце.
Армія США – найсильніша у світі
Американська армія очолює список найсильніших у світі. Слідом за нею – Росія. На третій сходинці – збройні сили Китаю. Далі у списку – війська Індії, Японії та Південної Кореї.
Натомість найслабші армії – у Бутана, частково визнаної республіки Косово, Сомалі, Ліберії та Сьєрра-Леоне.
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