Про це Залужний сказав у своєму привітанні до 30-річчя створення Збройних сил України.

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Він наголосив, що українські партнери високо цінують бойовий досвід наших бійців.

Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу. Ба більше, ми готові до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Нам довіряють і в нас вірять. Саме це додає сил наближати перемогу,

– заявив Залужний.

Зверніть увагу! І американські видання, і українська розвідка підтвердили, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною. У ГУР Міноборони повідомили, що можливе вторгнення може відбутись вже у січні – лютому 2022 року. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, поки біля кордону України близько 94 тисячі російських військових.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що майбутнє України – у НАТО. Він зауважив, що історії загиблих воїнів ніколи не будуть забуті, а боротьба продовжуватиметься – і заради пам'яті про них.

Залужний подякував кожному, хто вирішив присвятити себе службі українському народу в лавах ЗСУ, а також їхнім близьким та рідним, які прийняли та підтримали цей вибір.

У День Збройних сил України бажаю вам стійкості, впевненості та віри! Разом до Перемоги! Слава Збройним силам України! Слава Україні!,

– резюмував він.

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Зауважимо, що у День ЗСУ щонайменше у 6 населених пунктах України заплановані святкові заходи. За інформацією Міністерства оборони, з нагоди свята проведуть демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки. Військовим вручать державні нагороди.

Раніше з Днем Збройних сил України військовослужбовців та ветеранів привітав Володимир Зеленський. Президент подякував їм за службу, стійкість та героїзм. Він також згадав про загиблих та сказав, що у цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну.