Святкові заходи заплановані на 18:00. У них візьме участь президент Володимир Зеленський.

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У яких містах заплановані урочистості

  • У Харкові на площі Свободи,
  • біля Морського вокзалу в Одесі,
  • на площі миру в Краматорську,
  • у селі Озерне Житомирської області,
  • біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові,
  • на Михайлівській площі у Києві.

У межах святкування між цими містами проведуть телеміст "Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне".

Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки. Пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів,
– розповіли у Міноборони.

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Як святкуватимуть 30-річчя ЗСУ

  • У Харкові відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".
  • В Одесі міністр оборони Олексій Резніков візьме участь у церемонії включення до складу Військово-морських сил 2 патрульних катерів типу "Айленд", а також передачі іншої техніки.
  • У Краматорську до телемосту долучиться командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим.
  • На Житомирщині Повітряним силам ЗСУ передадуть вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.
  • У Львові, Києві і Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць багатоцільових автомобілів HMMWV.

Які гурти виступатимуть

  • У Харкові виступить гурт "Друга Ріка",
  • в Одесі – Pianoбой,
  • у Краматорську – "Брутто",
  • у Львові – "Скай",
  • у Києві – "Антитіла".

О 18:00 усіх присутніх пригощатимуть армійською кашею й чаєм.

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