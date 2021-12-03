Він заявив, що хоче збільшити зарплату "як мінімум на 30%". Відповідну заяву міністр зробив під час години запитань до уряду в парламенті 3 грудня.

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Міноборони хоче підняти зарплати військовим, та грошей немає

Олексій Резніков заявив, що на перший план має вийти "прозора система управління кар'єрою військового, яка прив'язана не до посади, а до військового звання".

За словами міністра, до звання також має бути прив'язана базова ставка. Також переглянуть штатно-посадові категорії: "Щоб роботу лейтенантів чи капітанів, не виконували полковники".

Очільник Міноборони заявив, що:

"сьогодні в середньому солдат отримує 10 тисяч 200 гривень;

а середня мінімальна можливість заробляти – 14 тисяч 300 гривень".

Тому як мінімум моя задача на 30% збільшити таку можливість,

– заявив Резніков.

Глава Міністерства оборони заявив: "Для того, щоб це відбулося в 2022 році, потрібно плюс 18 мільярдів гривень. Їх, на жаль, сьогодні в держбюджеті немає, тому ми будемо шукати компромісні рішення: протягом 3 років вибудуємо модель зрозумілу, прозору, а найголовніше – справедливу".

Ба більше, міністр оборони пояснив, що в 2022 році бюджет Міноборони буде найбільшим за всю історію незалежної України:

обсяг видатків у порівнянні з першим читанням збільшено на 2,5 мільярда гривень;

загалом бюджет становитиме понад 148 мільярдів гривень.

Це, за словами міністра, дозволить гарантувати людям виплату грошей і деякі підвищення. Олексій Резніков пояснив, що впровадження реформи триватиме не менше 3 років.

Коротко про заяви щодо зарплати військовослужбовцям