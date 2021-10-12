Скільки мають заробляти українські військовослужбовці

Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявила депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Збільшення зарплат військовим може підняти також престиж професії.

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У такому випадку, на думку Верещук, зменшиться кількість тих, хто після закінчення контракту завершить службу. Наразі люди йдуть зі служби, бо не бачать, заради чого працюють.

Як на мене, якщо середня заробітна плата в Україні – 12 – 13 тисяч, як каже Кабмін, то вона має бути мінімум 25 тисяч гривень. Що це була така мотивація, яка дозволить йти в армію,

– резюмувала нардепка.

Вона підкреслила, що робота в армію передбачає психологічне та фізичне навантаження. Служба не передбачає також формований графік роботи.

Гроші в українські армії та стандарти НАТО

Стандарти НАТО передбачають, що є оборонний бюджет. У 2022 році на армію можуть виділити 132 мільярди гривень. Однак більше ніж половина з них витрачається на виплати. Згідно з вимогами НАТО, на це мають тратити менше ніж третини суми.

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Як зазначила Верещук, більша частина грошей армії має тратитись на закупівлю озброєння та техніки. Мовиться також про модернізацію. Стандарти мають бути такими, що зможуть приваблювати людей іти служити.

Зарплати в Україні: головні новини

Лише за вересень 2021 року керівництво Верховної Ради заробило 172 тисячі гривень.

За підрахунками Держстату, у червні 2021 року майже кожен десятий українець отримав зарплату понад 25 тисяч гривень.

Найбільше зароблять українці у Києва та Донецькій області.

Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум українців у 2021 році / Інфографіка 24 каналу