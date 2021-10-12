Також у парламенті говорять про можливу відставку ще низки міністрів. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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Верещук розповіла про кадрові зміни в Кабміні

За її словами, в Раді обговорюють заміну багатьох членів уряду. Мовиться і про міністра юстиції Дениса Малюську, і про міністра оборони Андрія Тарана.

Говорять про пана Любченка. Кажуть, що є питання до його роботи,
– відзначила депутатка.

І підкреслила, що лише нещодавно народні обранці голосували за його призначення. Втім поки що це лише припущення. Тому необхідно дочекатися предметних обговорень.

На думку Верещук, відставка посадовців – це не покарання, а нормальний процес у демократичній країні. І для суспільства має бути зрозумілим, чому міністр пішов з посади. А також, що принесе той, хто його замінить.

Чутки про зміну посади Любченка: що відомо

  • У ЗМІ з'явилася інформація, що очільник мінекономіки Олексій Любченко може стати новим прем'єр-міністром України.
  • Замінити Дениса Шмигаля він нібито може в грудні. За даними джерел 24 каналу, таку заміну можуть зробити для того, щоб Любченко прийшов у вже оновлений уряд, зі своєю командою та проєктами.
  • Призначення нового прем'єра та уряду вже нібито зумовлене підготовкою до наступних парламентських виборів.