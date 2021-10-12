Також у парламенті говорять про можливу відставку ще низки міністрів. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.
Читайте також Кадрові зміни в уряді підуть двома "траншами", – Арахамія
Верещук розповіла про кадрові зміни в Кабміні
За її словами, в Раді обговорюють заміну багатьох членів уряду. Мовиться і про міністра юстиції Дениса Малюську, і про міністра оборони Андрія Тарана.
Говорять про пана Любченка. Кажуть, що є питання до його роботи,
– відзначила депутатка.
І підкреслила, що лише нещодавно народні обранці голосували за його призначення. Втім поки що це лише припущення. Тому необхідно дочекатися предметних обговорень.
На думку Верещук, відставка посадовців – це не покарання, а нормальний процес у демократичній країні. І для суспільства має бути зрозумілим, чому міністр пішов з посади. А також, що принесе той, хто його замінить.
Чутки про зміну посади Любченка: що відомо
- У ЗМІ з'явилася інформація, що очільник мінекономіки Олексій Любченко може стати новим прем'єр-міністром України.
- Замінити Дениса Шмигаля він нібито може в грудні. За даними джерел 24 каналу, таку заміну можуть зробити для того, щоб Любченко прийшов у вже оновлений уряд, зі своєю командою та проєктами.
- Призначення нового прем'єра та уряду вже нібито зумовлене підготовкою до наступних парламентських виборів.