Причому не за один раз, а "двома траншами". Про це керівник монобільшості у Верховній Раді розповів у телеефірі 8 жовтня.
Також цікаво ЗМІ повідомили, що Абрамовський написав заяву про відставку: міністр спростував
Кількох міністрів в уряді Шмигаля замінять – причому "двома траншами"
Кадрові перестановки в уряді Дениса Шмигаля Верховна Рада таки планує зробити. Щонайменше, про це у телеефірі 8 жовтня заявив очільник фракції монобільшості "Слуга народу" Давид Арахамія.
- За його словами, крісла можуть втратити від 3 до 5 міністрів.
- Що цікаво, урядові кадрові питання збираються розділити на "два транші".
Ми говорили, що це може бути 3 – 4, можливо, 3 – 5 осіб. Потрібен просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та інше, і потім вже голосувати в залі,
– сказав Арахамія.
Зверніть увагу:
- У ЗМІ вже давно говорять про те, що восени 2021 року у Кабміні кадрові зміни неминучі, але – знайти нових кандидатів на міністерські посади дуже складно.
- Утім, ще 24 вересня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що 3 – 4 міністри втратять посади. Прізвищ цих чиновників вона не назвала.