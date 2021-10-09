Причому не за один раз, а "двома траншами". Про це керівник монобільшості у Верховній Раді розповів у телеефірі 8 жовтня.

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Кількох міністрів в уряді Шмигаля замінять – причому "двома траншами"

Кадрові перестановки в уряді Дениса Шмигаля Верховна Рада таки планує зробити. Щонайменше, про це у телеефірі 8 жовтня заявив очільник фракції монобільшості "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, крісла можуть втратити від 3 до 5 міністрів.

Що цікаво, урядові кадрові питання збираються розділити на "два транші".

Ми говорили, що це може бути 3 – 4, можливо, 3 – 5 осіб. Потрібен просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та інше, і потім вже голосувати в залі,

– сказав Арахамія.

Цікавий нюанс: за словами Арахамії, ротації в уряді Шмигаля дещо відтермінували через нагальніше питання – відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Але вже наступного тижня "слуги" будуть обговорювати зміни міністрів, а ще через тиждень – втілювати прийняті щодо цього рішення.

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