Джерела у Кабміні стверджують, що причина цьому – намагання ОП на чолі з Андрієм Єрмаком контролювати діяльність урядовців. Тож кандидатів зараз шукають вже й серед "слуг народу".

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За словами співрозмовника видання, усі потенційні кандидати розуміють, що призначення у Кабмін є тимчасовим. Втім, реформувати ту чи іншу сферу за якихось 6 місяців – н ереально.

Але за цей час на тебе ще й виллють купу негативу й звільнять із ганьбою,

— додало джерело.

Як Шмигаль оцінює свій Кабмін

Журналісти поцікавилися у прем'єр-міністра, як він оцінює владну конструцію, в якій важливі управлінські рішення та кадрові ротації ухвалюють лише в Офісі Президента. Шмигаль зазначив, що ситуація в Україні є унікальною. Мовляв, тут є єдина владна команда, яка може створювати й будувати. "Я дуже пишаюся тим, що належу до команди Зеленського. Це моя відповідь", – пояснив він.

Хто може "вилетіти" з уряду

За інформацією УП, найближчим часом відправити у відставу можуть міністерку соцполітики Марину Лазебну, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра захисту довкілля Романа Абрамовського. Натомість глава Міноборони Андрій Таран, якого раніше називали одним із "кандидатів на виліт" може втриматися на посаді.

Довідка. Питання змін у Кабінеті Міністрів мають обговорити під час виїзного засідання фракції "Слуга народу". Опісля, ймовірно, зможуть розказати більше про потенційних кандидатів у міністри.