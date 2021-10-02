Источники в Кабмине утверждают, что причина этому – попытка ОП во главе с Андреем Ермаком контролировать деятельность чиновников. Поэтому кандидатов сейчас ищут уже и среди "слуг народа".

Обратите внимание Реформы в "боевом режиме": Шмыгаль в Трускавце рассказал о стратегии правительства

По словам собеседника издания, все потенциальные кандидаты понимают, что назначение в Кабмин является временным. Впрочем, реформировать ту или иную сферу за каких-то 6 месяцев – нереально.

Но за это время на тебя еще и выльют кучу негатива и уволят с позором,

– добавил источник.

Как Шмыгаль оценивает свой Кабмин

Журналисты поинтересовались у премьер-министра, как он оценивает конструцию власти, в которой важные управленческие решения и кадровые ротации принимают только в Офисе Президента. Шмыгаль отметил, что ситуация в Украине является уникальной. Мол, здесь есть единственная команда власти, которая может создавать и строить. "Я очень горжусь тем, что принадлежу к команде Зеленского. Это мой ответ", – пояснил он.

Кто может "вылететь" из правительства

По информации УП, в ближайшее время отправить в отставку могут министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Зато глава Минобороны Андрей Таран, которого ранее называли одним из "кандидатов на вылет" может удержаться в должности.

Справка. Вопрос изменений в Кабинете Министров должны обсудить во время выездного заседания фракции "Слуга народа". Затем, вероятно, смогут рассказать больше о потенциальных кандидатах в министры.