Глава провладної фракції зазначив, що після великої наради партія представить своїх кандидатів на посади міністрів. Про це він повідомив у ефірі одного з телеканалів.

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Кадрові зміни стоять (на порядку денному – 24 канал). Я їх анонсував у кінці вересня, але трохи ми затримуємося. Це, умовно, буде перша декада жовтня,

– сказав нардеп.

"Ми в Трускавці ці питання обговорювати будемо. Я думаю, по приїзду вже будуть анонсовані кандидати та вже зберігати це у секреті не буде сенсу", – додав Давид Арахамія.

Зверніть увагу! Виїзне засідання фракції "Слуга народу" відбудеться у готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. Пройдуть збори 1 – 2 жовтня.

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