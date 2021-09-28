Глава провластной фракции отметил, что после большого совещания партия представит своих кандидатов на должности министров. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Кадровые изменения стоят (на повестке дня – 24 канал). Я их анонсировал в конце сентября, но немного мы задерживаемся. Это, условно, будет первая декада октября,

– сказал нардеп.

"Мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем. Я думаю, по приезду уже будут анонсированы кандидаты и уже хранить это в секрете не будет смысла", – добавил Давид Арахамия.

Обратите внимание! Выездное заседание фракции "Слуга народа" состоится в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. Пройдет собрание 1 – 2 октября.

Вероятные кадровые изменения в правительстве Шмыгаля