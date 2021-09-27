На территории отеля будет работать медиацентр. Там состоятся брифинги руководства и представителей партии, а также приглашенных гостей.
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Номера в отеле стоят от 2 840 гривен до 19 900 гривен
Ранее руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что политики сами будут оплачивать номера в отеле. Согласно ценам на сайте Rixos Prykarpattya, проживание в номере категории "классический" обойдется в 2 852 гривны вместе с завтраками. Номер "люкс" для одного будет стоить 7 860 гривен, апартаменты – 19 900 гривен.
Что известно о съезде "слуг"
- Слуги планируют подвести итоги своей работы и определить дальнейшие действия: по каким реформами ускоряться, а по каким – продолжить обсуждение с обществом.
- Участие в собрании примет президент Владимир Зеленский.
- Кроме того, к обсуждению пригласят генпрокурора Ирину Венедиктову, председателя Службы безопасности Ивана Баканова, а также представителей Кабинета Министров.
- По словам Корниенко, "слуги" соберутся в Трускавце, потому что только там можно компактно расселить такое большое количество людей.
- Для участия все политики должны показать отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.