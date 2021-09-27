На території готелю працюватиме медіацентр. Там відбудуться брифінги керівництва та представників партії, а також запрошених гостей.
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Номери в готелі коштують від 2 840 гривень до 19 900 гривень
Раніше керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко казав, що політики самі оплачуватимуть номери в готелі. Згідно з цінами на сайті Rixos Prykarpattya, проживання у номері категорії "класичний" обійдеться у 2 852 гривні разом із сніданками. Номер "люкс" для одного коштуватиме 7 860 гривень, апартаменти – 19 900 гривень.
Що відомо про з'їзд "слуг"
- Слуги планують підбити підсумки своєї роботи та визначити подальші дії: за якими реформами прискорюватися, а за якими – продовжити обговорення із суспільством.
- Участь у зборах візьме президент Володимир Зеленський.
- Крім того, до обговорення запросять генпрокурорку Ірину Венедіктову, голову Служби безпеки Івана Баканова, а також представників Кабінету Міністрів.
- За словами Корнієнка, "слуги" зберуться у Трускавці, бо лише там можна компактно розселити таку велику кількість людей.
- Для участі усі політики повинні показати негативний результат ПЛР тесту або сертифікат вакцинації.