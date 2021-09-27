На території готелю працюватиме медіацентр. Там відбудуться брифінги керівництва та представників партії, а також запрошених гостей.

Цікаво Це маніпуляції, – у "Слузі народу" прокоментували ймовірну відставку Разумкова

Номери в готелі коштують від 2 840 гривень до 19 900 гривень

Раніше керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко казав, що політики самі оплачуватимуть номери в готелі. Згідно з цінами на сайті Rixos Prykarpattya, проживання у номері категорії "класичний" обійдеться у 2 852 гривні разом із сніданками. Номер "люкс" для одного коштуватиме 7 860 гривень, апартаменти – 19 900 гривень.

Зверніть увагу! На сайті готелю вже не можна забронювати номер на дні проведення з'їзду "слуг" – 1 – 2 жовтня.

Що відомо про з'їзд "слуг"