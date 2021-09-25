Ймовірну відставку Разумкова цього разу прокоментував нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. В ефірі одного із телеканалів він спростував інформацію про наміри звільнити главу парламенту.

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За відставку Разумкова підписи не збирають

Ну немає такого взагалі! Ніякі підписи не збираються (за відставку Разумкова – 24 канал) Навіщо ці маніпуляції? Місяць тому говорили про зняття прем'єра, про перелік міністрів,

– зазначив Гетманцев.

Він додав, що вже закінчується вересень, однак нікого досі не зняли. Крім того, ніхто з "експертів", які заявляли про кадрові зміни в уряді, не вибачився за дезінформацію.

Нардеп підсумував, що когось з міністрів точно звільнять, але це не означає, "що потрібно говорити про кожного міністра щодня".

Зверніть увагу! Напередодні в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Разумков жорстко посперечався зі Стефанчуком і Корнієнком щодо антиолігархічного закону. Опісля спікер парламенту заявив, що за посаду не тримається і якщо Рада проголосує, то піде у відставку.

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