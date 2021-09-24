Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Відтак у фракції очікують на одностайність та виконання програми президента.

До теми Разумков віддаляється, – Мендель про те, що спікера не запросили на зібрання "Слуги народу"

"Я думаю, що нам, фракції "Слуга народу", потрібна відверта розмова разом з президентом і з Дмитром Разумковим", – наголосила Кравчук.

Проговорити усі непорозуміння

За словами "слуги народу" відбудеться засідання фракції у Києві. Відтак можна зібратися перед пленарним тижнем та обговорити усі проблеми та непорозуміння.

Потрібно відверто сказати в очі, що не влаштовує, і вирішити, що робити далі. Євгенія Кравчук Народна депутатка

Мовиться насамперед про "дивні" рішення Разумкова під час засідання Ради нацбезпеки й оборони, коли він не голосував за санкції проти Віктора Медведчука. Тоді він це пояснив відсутністю певних документів та малою доказовою базою.

Позиція по затягуванню розгляду закону про олігархів викликала дуже багато питань всередині фракції. Євгенія Кравчук Народна депутатка

За словами заступниці Давида Арахамії, у 2019 році в Трускавці фракція визначилася з делегатами на посаду спікера, віцеспікера, голів комітетів у Верховній Раді, голову фракції та його заступників. Тоді ж обговорили й кандидатів у Кабмін.

"У певних моментах командного духу в Разумкова стає все менше й менше", – акцентувала Кравчук.

Протистояння Разумкова й "Слуги народу": останні новини