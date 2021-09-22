Про це Мендель розповіла у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі.

До теми Є відчуття, що це зовнішній вплив, – інтерв'ю з Рахманіним про ймовірну відставку Разумкова

Показовий фактор – Разумков віддаляється. – Мендель

Ексречниця президента зауважила, що ходили чутки, що, мовляв, Разумков проявляв свою відокремленість на попередньому зібранні у Трускавці. Політик начебто намагався зібрати якусь окрему групу нардепів, які б стали його командою.

Не знаю, як там ухвалювали рішення у парламенті щодо поїздки у Трускавець, але, можливо, це є одним із показових факторів, коли Разумков відділяється від команди,

– сказала Мендель.

Також колишня прессекретарка Зеленського зазначила, що спікер вважає себе "вагомим суб'єктом" у політичному житті, отож цілком можливо, що монобільшість дозволить йому йти окремим шляхом. Через це нардепи і можуть проголосувати за відставку Разумкова з посади.

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Разумков повідомив раніше, що його у Трускавець поки не кликали

Раніше спікер повідомив, що його не запросили на майбутнє зібрання у Трускавець. Разумков зазначив, що, якщо покличуть – то він обов'язково приїде, якщо ні – то не з'явиться. Голова Верховної Ради додав, що не ходить в гості без запрошення.