Голова Верховної Ради в ефірі одного із телеканалів прокоментував свою можливу участь у засіданні народних депутатів зі "Слуги народу".
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Разумкова ще не запросили на зустріч
Станом на сьогодні (22 вересня – 24 канал) мене не запрошували на цю нараду. Запросять – обов'язково візьму участь, не запросять – не візьму,
– зазначив спікер Ради.
Він додав, що не ходить у гості без запрошення.
Нагадаємо, Разумков – перший номер виборчого списку партії президента. Однак останнім часом ЗМІ пишуть, що між ним та монобільшістю розвивається конфлікт.
Конфлікт Разумкова та "Слуги народу": коротко
- Причиною може бути закон про олігархів, який голова Ради направив на розгляд Венеційській комісії.
- Разумков 20 вересня звернувся до правоохоронців. Він підозрює, що нардепів могли підкупити, щоб ті діяли проти нього.
- В Офісі Президента повідомили, що до Разумкова немає серйозних претензій, але є різні погляди на майбутнє держави.
- Водночас журналіст Юрій Бутусов переконаний, що скандал з головою парламенту – штучний. Його створили, аби привернути увагу до закону про олігархів.