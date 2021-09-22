Голова Верховної Ради в ефірі одного із телеканалів прокоментував свою можливу участь у засіданні народних депутатів зі "Слуги народу".

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Разумкова ще не запросили на зустріч

Станом на сьогодні (22 вересня – 24 канал) мене не запрошували на цю нараду. Запросять – обов'язково візьму участь, не запросять – не візьму,

– зазначив спікер Ради.

Він додав, що не ходить у гості без запрошення.

Нагадаємо, Разумков – перший номер виборчого списку партії президента. Однак останнім часом ЗМІ пишуть, що між ним та монобільшістю розвивається конфлікт.

Довідка. Глава "слуг" Олександр Корнієнко розповів, що їхня парламентська фракція проведе збори в Трускавці, на яких запросять керівників Офісу генпрокурора і СБУ, а також представників Кабміну, можливе також запрошення Разумкова. Крім того, на зустрічі буде й Володимир Зеленський.

Конфлікт Разумкова та "Слуги народу": коротко