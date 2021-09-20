Разумков наголосив, що він не зовсім розуміє, хто може вести такі розмови. Водночас вони шкодять діяльності та іміджу Верховної Ради.

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Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я б хотів звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію,

– наголосив Разумков.

Спікер зауважив: він сподівається, що правоохоронці спростують чутки.

Сутичка Разумкова та Арахамії

Нещодавно у прямому ефірі спалахнула сутичка між Разумковим та керівника фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Причиною стало те, що Разумков направив законопроєкт про олігархів для оцінки Венеційській комісії.

Арахамія зауважив, що у нього з Разумковим "гарні добросусідські відносини". Водночас керівник "слуг" нагадав: спікер – це посада, на яку делегують, а не обирають. Він закликав завжди це пам'ятати.

"Я маю на увазі, що у нас достатньо в одній фракції голосів, щоб висунути спікером будь-яку людину. Офіційно, виходить, ми його вибираємо, але фактично виглядає ну...", – пояснив Арахамія

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