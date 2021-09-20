Разумков наголосив, що він не зовсім розуміє, хто може вести такі розмови. Водночас вони шкодять діяльності та іміджу Верховної Ради.
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Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я б хотів звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію,
– наголосив Разумков.
Спікер зауважив: він сподівається, що правоохоронці спростують чутки.
Сутичка Разумкова та Арахамії
Нещодавно у прямому ефірі спалахнула сутичка між Разумковим та керівника фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Причиною стало те, що Разумков направив законопроєкт про олігархів для оцінки Венеційській комісії.
Арахамія зауважив, що у нього з Разумковим "гарні добросусідські відносини". Водночас керівник "слуг" нагадав: спікер – це посада, на яку делегують, а не обирають. Він закликав завжди це пам'ятати.
"Я маю на увазі, що у нас достатньо в одній фракції голосів, щоб висунути спікером будь-яку людину. Офіційно, виходить, ми його вибираємо, але фактично виглядає ну...", – пояснив Арахамія
Разумков та законопроєкт про олігархів: головне
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що законопроєкт про олігархів у теперішньому вигляді порушує низку законів про права людей. Зокрема, тим, що зобов'язує службовців подавати декларацію про зустрічі з олігархами. Денісову зацікавило, як поводитися, якщо це відбувається у межах сімей.
- Омбудсменка вимагала направити документ на розгляд Венеційській комісії. У "Слузі народу" переконували, що це лише затягне розгляд законопроєкту.
- Водночас Разумков направив документ для оцінки.
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що "певні розбіжності між фракцією і головою Верховної Ради є". Політикиня наголосила, що мовиться, зокрема, про процедури розгляду і нагальності закону про олігархів.