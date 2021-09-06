Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала в ефірі 24 каналу. Вона назвала 3 основні факти, які її бентежать.

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• Зустріч з олігархами

У законопроєкті мовиться про те, що службовці зобов'язані подавати декларацію про зустрічі з олігархами. Їм треба зазначати термін, час, день та зміст зустрічі.

"Якщо, наприклад, нардеп є дружиною або чоловіком олігарха? Потрібно буде писати декларацію кожен раз, коли він або вона йде додому", – сказала Денісова.

Я вважаю, що тут є втручання в особисте сімейне життя. Це стаття 32 Конституції України, вона порушується,

– додала вона.

Якщо не повідомляти, загрожує політична відповідальність. Однак не вказано, які ознаки цієї відповідальності і хто притягатиметься.

"Незрозуміло, хто перевірятиме усі ці факти, фіксуватиме їх та доводитиме, хто зі службовців контактував з олігархами", – зазначила уповноважена з прав людини.

• Майновий стан

Згідно з законопроєктом, олігархом вважають людину, враховуючи її майновий стан. Зокрема, основні показники для цього такі:

бере участь в політичному житті держави;

володіє статутним капіталом природної монополії чи ЗМІ або контролює їх;

володіє грошовими активами в певних обсягах.

"Я побачила, що цей термін порушує статтю 24 Конституції України і статтю 14 Конвенції ООН про захист прав людини", – зауважила Денісова.

Ними встановлено, що не може бути ніяких обмежень у правах за будь-якими ознаками, зокрема й за майновим станом,

– наголосила уповноважена з прав людини.

• Причетність до ЗМІ

Денісова вважає, що тут також є порушення.

"Коли говорять про те, що олігархами можуть бути люди, які мають якусь причетність до ЗМІ – можна говорити про порушення статті 15 Конституції, яка гарантує свободу слова та ЗМІ", – розповіла вона.

Останнє слово – за КСУ

До законопроєкту внесли понад тисячу правок. Можливо, вони врятують документ.

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"Ми робитимемо оцінку після того, як законопроєкт стане законом. Якщо там все ж будуть норми, які не відповідають Конституції – уповноважений має право подання до Конституційного Суду", – сказала Денісова.

У такому разі вже суд визначатиме, чи відповідають норми прийнятого закону основному закону України. Остаточне рішення буде за ним.

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