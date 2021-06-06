Саме тому законопроєкт про деолігархізацію пов'язує питання формування реєстру олігархів із рівнем РНБО. Про це народний депутат повідомив в ефірі "Радіо НВ".
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На жаль, у системі тих державних органів, які працюють сьогодні в Україні, ця проблема не може бути вирішена, тому це питання віднесено до рівня Ради національної безпеки та оборони,
– пояснив парламентар.
Деолігархізація дозволить Україні розвиватися
Данило Гетманцев наголосив, що закон про деолігархізацію є корисним для суспільства і дозволить Україні розвиватися, як усім іншим країнам у світі. За його словами, це лише один із кроків для подолання проблеми.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики додав, що секретар РНБО Олексій Данілов анонсував закон про лобізм та інші рішення, які в сукупності подолають це негативне явище.
До того ж згадайте антиофшорний закон, згадайте зміни до законодавства про фінансовий моніторинг, одне з рішень РНБО, яке призвело до того, що в нас на одного олігарха стало менше,
– підсумував "слуга народу".
Законопроєкт про олігархів: коротко
- Під час засідання РНБО 15 квітня Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- Документ внесли у Верховну Раду 2 червня. Президент позначив його як невідкладний.
- Згодом законопроєкт передали на розгляд у Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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