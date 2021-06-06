Саме тому законопроєкт про деолігархізацію пов'язує питання формування реєстру олігархів із рівнем РНБО. Про це народний депутат повідомив в ефірі "Радіо НВ".

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На жаль, у системі тих державних органів, які працюють сьогодні в Україні, ця проблема не може бути вирішена, тому це питання віднесено до рівня Ради національної безпеки та оборони,

– пояснив парламентар.

Деолігархізація дозволить Україні розвиватися

Данило Гетманцев наголосив, що закон про деолігархізацію є корисним для суспільства і дозволить Україні розвиватися, як усім іншим країнам у світі. За його словами, це лише один із кроків для подолання проблеми.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики додав, що секретар РНБО Олексій Данілов анонсував закон про лобізм та інші рішення, які в сукупності подолають це негативне явище.

До того ж згадайте антиофшорний закон, згадайте зміни до законодавства про фінансовий моніторинг, одне з рішень РНБО, яке призвело до того, що в нас на одного олігарха стало менше,

– підсумував "слуга народу".

Зверніть увагу! Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Законопроєкт про олігархів: коротко

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