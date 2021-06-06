Именно поэтому законопроект о деолигархизации связывает вопрос формирования реестра олигархов с уровнем СНБО. Об этом народный депутат сообщил в эфире "Радио НВ".
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К сожалению, в системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена, поэтому этот вопрос отнесен к уровню Совета национальной безопасности и обороны,
– пояснил парламентарий.
Деолигархизация позволит Украине развиваться
Даниил Гетманцев подчеркнул, что закон о деолигархизации является полезным для общества и позволит Украине развиваться как всем остальным странам в мире. По его словам, это лишь один из шагов для преодоления проблемы.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики добавил, что секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал закон о лоббизме и другие решения, которые в совокупности преодолеют это негативное явление.
К тому же вспомните антиоффшорный закон, вспомните изменения в законодательство о финансовом мониторинге, одно из решений СНБО, которое привело к тому, что у нас на одного олигарха стало меньше,
– подытожил "слуга народа".
Законопроект об олигархах: коротко
- Во время заседания СНБО 15 апреля Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Документ внесли в Верховную Раду 2 июня. Президент обозначил его как неотложный.
- Впоследствии законопроект передали на рассмотрение в комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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