Об этом министр юстиции сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 4 июня.
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Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, поэтому господин Коломойский точно попадает (в реестр олигархов – 24 канал). "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Петр Порошенко – 24 канал) тоже автоматически попадает в реестр и это тоже понятно,
– сказал глава Минюста.
В реестр олигархов могут попасть те лица, которые отвечают трем из четырех критериев:
- участвуют в политической жизни;
- оказывают значительное влияние на СМИ;
- являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке;
- являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
Законопроект об олигархах: коротко
- Во время заседания СНБО 15 апреля Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Документ внесли в Верховную Раду 2 июня. Президент обозначил его как неотложный.
- Впоследствии законопроект передали на рассмотрение в Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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