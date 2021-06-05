Об этом министр юстиции сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 4 июня.

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Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, поэтому господин Коломойский точно попадает (в реестр олигархов – 24 канал). "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Петр Порошенко – 24 канал) тоже автоматически попадает в реестр и это тоже понятно,

– сказал глава Минюста.

В реестр олигархов могут попасть те лица, которые отвечают трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

оказывают значительное влияние на СМИ;

являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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