Про це міністр юстиції повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 4 червня.
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Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє (до реєстру олігархів – 24 канал). "Європейська солідарність" усвідомлює, що їхній лідер (Петро Порошенко – 24 канал) теж автоматично потрапляє у реєстр і це теж зрозуміло,
– сказав глава Мін'юсту.
До реєстру олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:
- беруть участь у політичному житті;
- мають значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
- є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
Законопроєкт про олігархів: коротко
- Під час засідання РНБО 15 квітня Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- Документ внесли у Верховну Раду 2 червня. Президент позначив його як невідкладний.
- Згодом законопроєкт передали на розгляд у Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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