Президент заявив, що законопроєкт про олігархів показує ставлення України до олігархічної системи.
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Зеленський про олігархів
"До тих, хто спробує зламати депутатів, у мене буде одне питання. І це питання про статус олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим, а для когось можливо останнім",
– сказав президент.
Ба більше, очільник держави переконаний, що законопроєкт про деолігархізацію демонструє ставлення України до олігархічної системи.
Не можна володіти депутатами, міністрами, або будь-якими чиновниками,
– заявив Зеленський.
Глава держави також запевнив, що "у нас є олігархи, вони впливають на політику, але цього більше не буде".