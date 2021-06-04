Президент заявив, що законопроєкт про олігархів показує ставлення України до олігархічної системи.

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Зеленський про олігархів

"До тих, хто спробує зламати депутатів, у мене буде одне питання. І це питання про статус олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим, а для когось можливо останнім",

– сказав президент.

Ба більше, очільник держави переконаний, що законопроєкт про деолігархізацію демонструє ставлення України до олігархічної системи.

Не можна володіти депутатами, міністрами, або будь-якими чиновниками,

– заявив Зеленський.

Глава держави також запевнив, що "у нас є олігархи, вони впливають на політику, але цього більше не буде".