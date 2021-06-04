Президент заявил, что законопроект об олигархах показывает отношение Украины к олигархической системе.

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Зеленский об олигархах

"К тем, кто попытается сломать депутатов, у меня будет один вопрос. И это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то возможно последним", – сказал президент.

Более того, глава государства убежден, что законопроект о деолигархизации демонстрирует отношение Украины к олигархической системе. Он также заверил, что этот законпроект – это первый шаг, фундамент для противодействия олигархическому воздействия.

Нельзя владеть депутатами, министрами, или любыми чиновниками,

– заявил Зеленский.

Глава государства также заверил, что "у нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет".

Краткая предыстория