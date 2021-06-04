Президент заявил, что законопроект об олигархах показывает отношение Украины к олигархической системе.
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Зеленский об олигархах
"К тем, кто попытается сломать депутатов, у меня будет один вопрос. И это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то возможно последним", – сказал президент.
Более того, глава государства убежден, что законопроект о деолигархизации демонстрирует отношение Украины к олигархической системе. Он также заверил, что этот законпроект – это первый шаг, фундамент для противодействия олигархическому воздействия.
Нельзя владеть депутатами, министрами, или любыми чиновниками,
– заявил Зеленский.
Глава государства также заверил, что "у нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет".
Краткая предыстория
- 15 мая на заседании СНБО Владимир Зеленский инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Тогда глава государства заверил, что этот законопроект должен быть фундаментальным и превращать олигархов в бизнесменов.
- Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что олигархи "оказывают очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы".
- 2 мая президент Украины внес документ в Верховную Раду.
- 3 июня президент Владимир Зеленский внес законопроект о деолигархизации как неотложный на рассмотрение парламента. Сейчас полный текст документа есть на сайте парламента.
- 4 июня заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что это будет показательное голосование. Ведь по результатам голосования избиратели смогут оценить, кто являются представителями народа, а кто принадлежит к отдельным финансово-экономическим группам.