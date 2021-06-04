Деталі відеозвернення Зеленського
Глава держави відзвітував про результати виконання попередніх рішень РНБО та розповів, що саме обговорювали чиновники 4 червня.
Я дуже хочу, щоб настав час, коли засідання РНБО проходитимуть не раз на тиждень, а раз на рік. Порядок денний цих засідань буде містити лише один пункт – Україні ніхто і ніщо не загрожує. Саме тому ми продовжуємо щоденну роботу,
– заявив президент.
Результати рішення про санкції проти "злодіїв у законі"
- За 3 тижні 6 злодіям у законі оголосили підозри;
- 12 – видворили з України;
- припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів, третину з них депортували, а решта перебувають під слідством;
Зеленський наголосив, що це той випадок, коли він не сумує через те, що хтось емігрує з України назавжди.
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Дивіться відеозвернення президента: