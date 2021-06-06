"Слуга народу" зазначила, що наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Еспресо".

Читайте також Незручний для багатьох, – у "Слузі народу" прокоментували закон про олігархів

Парламентарка наголосила, що з цієї причини необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Окрім нього ще запропонують щонайменше 7 додаткових документів.

Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально,

– сказала нардепка.

Великий бізнес має платити податки

Євгенія Кравчук додала, що великий бізнес повинен платити податки, а не намагатися отримати політичні переваги через ручних людей у Верховній Раді чи Кабінеті Міністрів України.

5 років були одні, змінилася влада – прийшли інші. І тепер прийшли ми – абсолютно нові люди, які ніколи не були у владі та ніколи не були пов'язані з політикою, і вирішили кинути виклик системі,

– підсумувала "слуга народу".

Зверніть увагу! Створення законопроєкту про статус олігарха в Україні інціював президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня.

Законопроєкт про олігархів: коротко

Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Водночас член Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський пояснив, що в реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

До теми Коломойський і Порошенко потрапляють до реєстру олігархів, – Малюська