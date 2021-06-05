Таку думку озвучив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. Водночас Арахамія заявив, що парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.
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За його словами, ухвалити президентський законопроєкт буде нелегко через опір певних кіл. Цей опір, як заявив політик, свідчить про те, що законодавча ініціатива є незручною для окремих політиків.
Упевнений, що до законопроєкту про олігархів ми побачимо тисячі поправок. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але в підсумку ми пройдемо цей шлях і ухвалимо цей важливий закон,
– сказав Арахамія.
Глава фракції порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки – хто в країні підіграє олігархам.
"Ми всі побачили першу реакцію – впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи – мало не основа демократії в країні", – додав політик.
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Натомість, за його словами, пересічні українці в усіх регіонах країни висловлюють підтримку законопроєкту, адже майбутній закон матиме суттєвий вплив на життя кожного.
Що передбачає законопроєкт про олігархів
Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України. Як раніше пояснив радник голови Офісу Президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, цей документ покликаний:
- захистити суспільство від деструктивного впливу олігархів;
- змінити традиційну систему тіньових взаємовідносин між олігархами й публічними політичними суб'єктами.
Водночас член Комітету з питань нацбезпеки та представник президента в КСУ Федір Веніславський зазначив, що в реєстр олігархів потраплять особи, які відповідають щонайменше трьом із чотирьох критеріїв:
- участь у політичному житті,
- значний вплив на ЗМІ,
- вартість усіх сукупних активів цієї особи має перевищувати 1 мільйон прожиткових мінімумів, тобто приблизно 2,3 мільярда гривень.
Якщо ж особа з часом позбудеться відповідності цим критеріям, її зможуть виключити з реєстру.