Денис Малюська розповів, що після відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, українським олігархам за приховування статків загрожуватиме в'язниця.

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Наслідок шалений, – Малюська про закон про деолігархізацію

Очільник Мін'юсту розповів, що чимало хто звинувачує, що наслідків для олігархів начебто немає.

Є і вони величезні – декларування. Якщо хтось з олігархів сховає якийсь актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті, – в'язниця,

– сказав міністр.

Малюська запевнив, що законопроєкт, ветований президентом, буде відкоригований і навіть відсутня декларація буде тягнути за собою в'язницю. Він запевнив, що "наслідок шалений".

Закон про статус олігарха: коротко