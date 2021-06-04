Денис Малюська рассказал, что после восстановления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояния будет угрожать тюрьма.

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Последствия жестокие, – Малюська о законе о деолигархизации

Глава Минюста рассказал, что многие обвиняют, что последствий для олигархов якобы нет.

Есть и они огромные – декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, – тюрьма,

– сказал министр.

Малюська заверил, что законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Он заверил, что "последствия жестокие".

Закон о статусе олигарха: коротко