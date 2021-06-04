Денис Малюська рассказал, что после восстановления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояния будет угрожать тюрьма.
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Последствия жестокие, – Малюська о законе о деолигархизации
Глава Минюста рассказал, что многие обвиняют, что последствий для олигархов якобы нет.
Есть и они огромные – декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, – тюрьма,
– сказал министр.
Малюська заверил, что законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Он заверил, что "последствия жестокие".
Закон о статусе олигарха: коротко
- Владимир Зеленский 15 мая инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- В законопроекте говорится о том, что олигархами являются лица, которые отвечают 4 критериям: участвуют в политической жизни, оказывают значительное влияние на СМИ, являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке, являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
- 4 июня заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что это будет показательное голосование в Верховной Раде. Ведь по результатам голосования избиратели смогут оценить, кто является представителями народа, а кто принадлежит отдельным финансово-экономическим группам.