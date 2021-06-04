Несмотря на то, что закон является важным шагом на пути деолигархизации, он вызывает немало опасений у украинских политиков. Что думают о законопроекте Зеленского основные политические силы – читайте далее.

Важно, что Законопроект Зеленского об олигархах уже поступил на рассмотрение комитета Рады

"Слуга народа"

Источник: пресс-служба​ "Слуги народа"

В президентской партии отметили, что законопроект о деолигархизации имеет целью обеспечение интересов и национальной безопасности Украины. Об этом заявил член Комитета по вопросам нацбезопасности и представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Президент считает, что лица, подпадающие под признаки, определенные этим законом – создают реальную угрозу национальной безопасности Украины. А потому должен быть соответствующий реестр таких лиц,

– сказал народный депутат.

Он пояснил, что реестр будет вести СНБО, ведь именно он является координационным органом по вопросам национальной безопасности. Предложения о включении лица в реестр олигархов подает Кабинет Министров или члены СНБО.

Стоит добавить! Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что законопроект Владимира Зеленского о статусе олигарха является важным шагом на пути деолигархизации. В то же время этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.

"Европейская Солидарность"

Источник: пресс-служба ЕС в комментарии "Украинской правде"

Партия, главой которой является бывший лидер Украины Петр Порошенко, считает, что это документ направлен исключительно против их лидера. В ЕС обвинили президента Зеленского в том, что он "пытается любым способом избавиться от Порошенко".

Этот законопроект имеет целью захват власти путем присвоения Зеленскому внеконституционных диктаторских полномочий. К сожалению, этот законопроект вызывает абсолютно тождественные аналогии с современной Россией и Беларусью,

– подчеркнули в пресс-службе партии.

В то же время в партии Порошенко признали, что государству действительно нужно прилагать усилия для уменьшения влияния крупного бизнеса на принятие бюджетных и политических решений, но делать это надо "благодаря системным изменениям в антимонопольном и антикоррупционном законодательстве".

Напоследок в партии заявили, что Зеленский стал президентом "именно на деньги олигарха Коломойского" и пришел к власти "благодаря мощной поддержке телеканалов Коломойского, Медведчука и других олигархов".

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"Голос"

Источник: пресс-служба "Голоса"

Народный депутат и лидер партии "Голос" Кира Рудык отметила, что проект закона не содержит реальных изменений и не поможет бороться с олигархами.

Мы столько обсуждали этот законопроект, а когда увидели его, оказалось, что это абсолютный "пшик". Законопроект Зеленского сугубо популистский, созданный лишь для того, чтобы сказать: президент делает что-то в этом направлении,

– считает депутат.

По ее словам, президентский законопроект об олигархах содержит большое количество неточностей и непонятных пунктов. Цель документа скорее не бороться с олигархами, а "получить возможность применять санкции по своему усмотрению".

Кроме того, политик обратила внимание, что законопроект об олигархах значительно увеличивает полномочия СНБО, что является попыткой власти заменить суды и правоохранительные органы.

"Батьктвщина"

Источник: пресс-служба "Батькивщины"

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок также не верит в эффективность законопроекта о деолигархизации. Он отметил, что документ вряд ли поможет увеличить поступления в бюджет. В то же время нардеп считает закон "имиджевым и ориентированным на получение электоральной поддержки главы государства".

Сергей Евтушок убежден, что деньги в бюджете появятся тогда, когда антикоррупционные органы будут выполнять свои функции, а в парламенте и правительстве – не будет лоббистских историй.

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В поданном президентом законопроекте содержится определение олигархов как лиц, которые имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства. Как пояснил Сергей Евтушок, если этот закон вступит в силу, владельцы телеканалов просто переоформят их на доверенных лиц или родственников.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Источник: пресс-служба ОПЗЖ

В ОПЗЖ подчеркнули, что таким законом президент "пытается отвлечь внимание общества, устраивая преследования неугодных". Такое мнение озвучил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

Законопроект об олигархах – сугубо популистский. Какого-то рационального зерна в нем нет. Вместо него нужно принять закон о тех, кто не выполняет предвыборные обещания,

– отметил Бойко.

Интересно! Издание "Слово и дело" изучило выполнение предвыборных обещаний различных партий в период с 1 сентября 2020 по 29 января 2021 года. Согласно результатам, ОПЗЖ выполнила лишь 1% обещанного, а "Слуга народа" – 11%.



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Что предусматривает законопроект об олигархах

Документ имеет 13 страниц и 10 статей. По словам Зеленского, этот документ является одним из приоритетов. Его задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Как сказал советник главы Офиса Президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, этот документ призван:

защитить общество от деструктивного влияния олигархов;

изменить традиционную систему теневых взаимоотношений между олигархами и публичными политическими субъектами.

Подоляк добавил, что декларированию будет подлежать даже сам факт контактов между олигархом и чиновниками, депутатами, судьями, обладателями высших воинских званий, руководителями политических органов. В то же время Федор Вениславский также отметил, что в реестр олигархов попадут лица, которые соответствуют по меньшей мере трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

стоимость всех совокупных активов этого лица должна превышать 1 миллион прожиточных минимумов, то есть примерно 2,3 миллиарда гривен.

Если же лицо со временем лишится соответствия этим критериям, его смогут исключить из реестра.