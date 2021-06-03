Об этом заявил советник председателя Офиса Президента из антикризисных коммуникаций Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.

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Почему этот закон нужен

По словам Подоляка, олигархи и связанные с ними лица уже долгое время занимают особое положение в политике и экономике Украины.

Они не подчинялись закону, фактически покупали политиков, депутатов и судей. Они могли с помощью своих ресурсов шантажировать государство и выбивать для себя общественные ресурсы. Теперь все это будет заблокировано,

– подчеркнул он.

Советник председателя ОП уточнил, что предложенный Зеленским законопроект о деолигархизации не является единственным, который будет способствовать превращению олигархов в обычных крупных бизнесменов. В то же время Подоляк отметил, что президентский законопроект радикально меняет традиционную систему теневых взаимоотношений между олигархами и публичными политическими субъектами.

Как пояснил Подоляк, декларированию подлежит даже сам факт контактов между олигархом и чиновниками, депутатами, судьями, обладателями высших воинских званий, руководителями политических органов.

Каждый из участников таких контактов должен будет подать декларацию о них – место, время и содержание встречи. То есть общество сначала будет владеть информацией о коммуникациях,

– добавил советник председателя ОП.

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Он констатировал, что еще на этапе подготовки президентского законопроекта о деолигархизации против него уже оформилась коалиция. По мнению Подоляка, это – "бывшие депутаты и экс-прокуроры с личным богатством, которое невозможно объяснить по закону". Советник председателя ОП подытожил, что они получат немедленный ответ от государства.

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