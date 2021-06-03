Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что сейчас в Украине часть представителей политических партий или исполнительной власти подчинена олигархам. Как он отметил, отдельные СМИ в государстве также принадлежат олигархическим структурам.

Читайте также На это есть политическая воля, – Гетманцев о законопроекте против олигархов

Почему надо провести деолигархизацию

По словам Устенко, одним из главных мотивов проведения деолигархизации является повышение уровня экономического роста и борьба с бедностью.

Как он рассказал, ВВП Украины, который должен был бы находиться на уровне около 400 миллиардов долларов каждый год, на самом деле составляет примерно 165 миллиардов долларов.

Можно сказать, что мы недополучаем почти 250 миллиардов долларов нашего ВВП. От того у нас ВВП на душу населения меньше, и есть проблемы разного характера,

– отметил советник президента.

Устенко отметил, что многие процессы блокирует именно олигархическая коррупционная система, которая формировалась в Украине с 1991 года.

К теме Это попытка сыграть на желании общества, – Юрчишин относительно законопроекта об олигархах

Как отметил советник президента, олигархи – это очень негативное понятие во всем мире. В то же время задачей законопроекта является уменьшить влияние олигархов на реформы и политические сдвиги в Украине.

"Если не сломать эту олигархическую систему сейчас, то ситуация в Украине будет просто законсервирована", – подчеркнул советник президента.

Устенко также отметил, что власть будет бороться не с отдельными олигархами, ведь это ни к чему не приведет, а со всей олигархической системой.

Устенко рассказал о деолигархизации в Украине: смотрите видео

Законопроект об олигархах: что известно