Депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что в Совет нацбезопасности и обороны, который будет определять, кто такие олигархи, входят представители, которых трудно назвать независимыми от них. По его словам, это "пыль в глаза" людей.

Читайте также Есть риск, что кто-то не попадет, – Лещенко о создании реестра олигархов

Чего не хватает законопроекту

Юрчишин отметил, что в законопроекте только один раз вспоминают Антимонопольный комитет. Также нет упоминаний о судебной и правоохранительной системах, которые должны бороться с олигархами.

Это пыль в глаза. Это попытка сыграть на желании общества наказать олигархов,

– заявил нардеп.

Как отметил Юрчишин, единственное, чего может достичь этот законопроект - влияние СНБО на формирование медиарынка.

К теме Нужны дополнительные рычаги, – Данилов отреагировал на законопроект об олигархах

Депутат также заявил, что в Украине следует ввести надежную судебную реформу, чтобы олигархи не могли договариваться в украинских судах, и заставить Антимонопольный комитет работать.

Юрчишин прокомментировал законопроект об олигархах: смотрите видео

Законопроект об олигархах: коротко