Депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що до Ради нацбезпеки й оборони, яка буде визначати, хто такі олігархи, входять представники, яких важко назвати незалежними від них. За його словами, це є "пилюкою в очі" людей.
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Чого не вистачає законопроєкту
Юрчишин зауважив, що в законопроєкті лише один раз згадують Антимонопольний комітет. Також немає згадок про судову та правоохоронну системи, які б мали боротися з олігархами.
Це пилюка в очі. Це намагання зіграти на бажанні суспільства покарати олігархів,
– заявив нардеп.
Як зазначив Юрчишин, єдине, чого може досягнути цей законопроєкт – вплив РНБО на формування медіаринку.
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Депутат також заявив, що в Україні варто запровадити надійну судову реформу, щоб олігархи не могли домовлятися в українських судах, та примусити Антимонопольний комітет працювати.
Юрчишин прокоментував законопроєкт про олігархів: дивіться відео
Законопроєкт про олігархів: коротко
- Володимир Зеленський 15 квітня під час засідання РНБО ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- Президент 2 червня вніс у Верховну Раду законопроєкт щодо запобігання загрози олігархів. Президент позначив документ як невідкладний.
- Вже 3 червня законопроєкт передали на розгляд у Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.