За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Данілова, цей законопроєкт є безпрецедентним в історії України. Він стане вирішальним для теперішнього та майбутнього.

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Внесений главою держави законопроєкт – перший і тому найважливіший крок на шляху до реалізації завдання стосовно повного демонтажу олігархічної системи,

– наголосив Данілов.

Водночас політик нагадав, що олігархічну систему в Україні будували упродовж десятиліть. Щоб зламати її, необхідно застосувати комплексний підхід.

Данілов зауважив, що пріоритетом наразі також є питання про створення додаткових законодавчих важелів, які дозволять ефективно ліквідувати політико-економічний вплив олігархів.

За словами секретаря РНБО, необхідно врегулювати на законодавчому рівні такі питання:

лобізму;

удосконалення регулювання трансферного ціноутворення;

посилення безпеки зовнішніх і внутрішніх інвестицій як складової національної економічної безпеки;

впровадження ефективних антитрастових заходів протидії діяльності олігархічних монополій, захисту інвестицій шляхом впровадження ефективних інструментів незалежного судового контролю.

Позиція спікера Разумкова

Дмитро Разумков заявив, що в Україні необхідно створити спеціальний орган, який визначатиме, хто є олігархом. За словами спікера, у РНБО при ухваленні таких рішень може виникнути конфлікт інтересів.

Разумков запропонував обирати фахівців у нове відомство за тим же принципом, що й до НАБУ та САП. Окрім того, на думку спікера, туди можна буде залучити іноземних спеціалістів.

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