По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова, этот законопроект является беспрецедентным в истории Украины. Он станет решающим для настоящего и будущего.

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Внесенный главой государства законопроект – первый и поэтому самый важный шаг на пути к реализации задачи по полному демонтажу олигархической системы,

– отметил Данилов.

В то же время политик напомнил, что олигархическую систему в Украине строили на протяжении десятилетий. Чтобы сломать ее, необходимо применить комплексный подход.

Данилов отметил, что приоритетом сейчас также является вопрос о создании дополнительных законодательных рычагов, которые позволят эффективно ликвидировать политико-экономическое влияние олигархов.

По словам секретаря СНБО, необходимо урегулировать на законодательном уровне вопросы:

лоббизма;

усовершенствования регулирования трансфертного ценообразования;

усиления безопасности внешних и внутренних инвестиций как составляющей национальной экономической безопасности;

внедрения эффективных антитрастовых мер противодействия деятельности олигархических монополий, защиты инвестиций путем внедрения эффективных инструментов независимого судебного контроля.

Позиция спикера Разумкова

Дмитрий Разумков заявил, что в Украине необходимо создать специальный орган, который будет определять, кто является олигархом. По словам спикера, в СНБО при принятии таких решений может возникнуть конфликт интересов.

Разумков предложил выбирать специалистов в новое ведомство по тому же принципу, что и в НАБУ и САП. Кроме того, по мнению спикера, туда можно будет привлечь иностранных специалистов.

Законопроект об олигархах: главное