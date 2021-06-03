Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в программе "6/9" заявил, что это негативное явление формировалось в Украине в течение 30 лет. Однако за это время ни у кого не было политической воли, чтобы сломать олигархическую систему.

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Политическая воля – основа перемен

По словам Гетманцева, некоторые сейчас критически относятся к законопроекту, ведь украинская власть часто обманывала общество. Впрочем, по его мнению, Владимир Зеленский демонстрирует необходимую политическую волю еще до его принятия.

Гетманцев отметил, что именно это явление должно лежать в основе изменений в государстве.

Эта политическая воля у нас есть и это очевидный факт,

– подчеркнул нардеп.

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Законопроект об олигархах: коротко