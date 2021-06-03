Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що наразі в Україні частина представників політичних партій чи виконавчої влади підпорядкована олігархами. Як він зауважив, окремі ЗМІ в державі також належать олігархічним структурам.

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Чому треба провести деолігархізацію

За словами Устенка, одним з головних мотивів проведення деолігархізації є підвищення рівня економічного зростання та боротьба з бідністю.

Як він розповів, ВВП України, який мав би перебувати на рівні близько 400 мільярдів доларів кожного року, насправді становить приблизно 165 мільярдів доларів.

Можна сказати, що ми недоотримуємо майже 250 мільярдів доларів нашого ВВП. Від того в нас ВВП на душу населення менший і є проблеми різного характеру,

– зазначив радник президента.

Устенко зауважив, що багато процесів блокує саме олігархічна корупційна система, яка формувалася в Україні з 1991 року.

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Як зазначив радник президента, олігархи – це дуже негативне поняття в усьому світі. Водночас завданням законопроєкту є зменшити вплив олігархів на реформи й політичні зрушення в Україні.

"Якщо не зламати цю олігархічну систему зараз, то ситуація в Україні буде просто законсервована", – наголосив радник президента.

Устенко також зауважив, що влада буде боротися не з окремими олігархами, адже це ні до чого не призведе, а з усією олігархічною системою.

Устенко розповів про деолігархізацію в Україні: дивіться відео

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