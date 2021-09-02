Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі сказав депутат від "Слуги народу" і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. За його словами, надійшло понад 1 300 правок.
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Веніславський: Закон про олігархів намагаються саботувати
Він впевнений, що намагається саботування самого процесу боротьби з олігархами.
Попри пафосні заяви, що закон нічого не несе, його реально бояться і намагаються саботувати. Але я переконаний, що ми його ухвалимо,
– наголосив Веніславський.
Він відзначив, що якщо подивитись на зміст правок, то там просто переставлені слова або пунктуаційні знаки.
Коли ухвалять закон
Це, як зазначив представник президента у КСУ, сумнозвісний поправочний спам. Протидіяти йому намагаються різні політичні сили. Попри це, Веніславський впевнений, що закон ухвалять вже восени 2021 року.
Закон про олігархів: що відомо
- Законопроєкт про статус олігархів вніс Президент України Володимир Зеленський у червні.
- У першому читанні ініціативу українського лідера підтримав парламент.
- Згідно з проєктом закону, в нашій державі створять реєстр олігархів. До нього потраплять особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв.
- Рада нацбезпеки й оборони вирішуватиме, кого вносити у відповідний реєстр.