Більшість українців впевнені, що новий закон не буде дієвим. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.
До речі Прізвище не має значення, – Данілов відповів, чи є в РНБО проєкти санкції проти Порошенка
Що українці думають про закон проти олігархів
56,4% українців вважають, що закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів. Натомість у зворотному переконані лише 20,4% респондентів. Ще 23,2% не визначилися або відмовилися відповідати на це запитання.
Як українці оцінюють закон про олігархів / Скриншот
Що відомо про соцопитування?Його провів КМІС протягом 22 – 29 червня. Загалом опитали 2 031 респондента в усіх областях України, окрім окупованих територій.
Статистична похибка вибірки не перевищує:
3,3% для показників близьких до 50%,
2,9% – для показників близьких до 25%,
2,2% – для показників близьких до 12%,
1,5% – для показників близьких до 5%.
Законопроєкт Зеленського про олігархів: коротко
- 15 квітня 2021 року Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Він наголосив, що в олігархів буде вибір: потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.
- Законопроєкт передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Потраплять туди люди, які відповідають щонайменше 3 із 4 критеріїв: обіймають найвищі держпосади, мають мандат партії, активи на понад 2 мільярди гривень, контролюють ЗМІ чи є кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією.
- Верховна Рада 1 липня підтримала в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про олігархів. Надалі законопроєкт мають розглянути у другому читанні і ухвалити в цілому.