Більшість українців впевнені, що новий закон не буде дієвим. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

До речі Прізвище не має значення, – Данілов відповів, чи є в РНБО проєкти санкції проти Порошенка

Що українці думають про закон проти олігархів

56,4% українців вважають, що закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів. Натомість у зворотному переконані лише 20,4% респондентів. Ще 23,2% не визначилися або відмовилися відповідати на це запитання.

Закон про олігархів: опитування
Як українці оцінюють закон про олігархів / Скриншот

Що відомо про соцопитування?

Його провів КМІС протягом 22 – 29 червня. Загалом опитали 2 031 респондента в усіх областях України, окрім окупованих територій. 

Статистична похибка вибірки не перевищує:

3,3% для показників близьких до 50%,
2,9% – для показників близьких до 25%,
2,2% –  для показників близьких до 12%,
1,5% – для показників близьких до 5%.
 

Законопроєкт Зеленського про олігархів: коротко

  • 15 квітня 2021 року Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Він наголосив, що в олігархів буде вибір: потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.
  • Законопроєкт передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Потраплять туди люди, які відповідають щонайменше 3 із 4 критеріїв: обіймають найвищі держпосади, мають мандат партії, активи на понад 2 мільярди гривень, контролюють ЗМІ чи є кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією. 
  • Верховна Рада 1 липня підтримала в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про олігархів. Надалі законопроєкт мають розглянути у другому читанні і ухвалити в цілому.