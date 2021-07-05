Большинство украинцев уверены, что новый закон не будет действенным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Кстати Фамилия не имеет значения, – Данилов ответил, есть ли в СНБО проекты санкций против Порошенко

Что украинцы думают о законе против олигархов

56,4% украинцев считают, что закон о деолигархизации не является угрозой для олигархов. Зато в обратном убеждены лишь 20,4% респондентов. Еще 23,2% не определились или отказались отвечать на этот вопрос.



Как украинцы оценивают закон об олигархах / Скриншот

Что известно о соцопросе?

Его провел КМИС в течение 22 – 29 июня. В общем опросили 2031 респондента во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий.



Статистическая погрешность выборки не превышает:



3,3% для показателей близких к 50%,

2,9% – для показателей близких к 25%,

2,2% – для показателей близких к 12%,

1,5% – для показателей близких к 5%.

Законопроект Зеленского об олигархах: коротко