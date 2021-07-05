Большинство украинцев уверены, что новый закон не будет действенным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Кстати Фамилия не имеет значения, – Данилов ответил, есть ли в СНБО проекты санкций против Порошенко
Что украинцы думают о законе против олигархов
56,4% украинцев считают, что закон о деолигархизации не является угрозой для олигархов. Зато в обратном убеждены лишь 20,4% респондентов. Еще 23,2% не определились или отказались отвечать на этот вопрос.
Как украинцы оценивают закон об олигархах / Скриншот
Что известно о соцопросе?
Его провел КМИС в течение 22 – 29 июня. В общем опросили 2031 респондента во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий.
Статистическая погрешность выборки не превышает:
3,3% для показателей близких к 50%,
2,9% – для показателей близких к 25%,
2,2% – для показателей близких к 12%,
1,5% – для показателей близких к 5%.
Законопроект Зеленского об олигархах: коротко
- 15 апреля 2021 года Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Он отметил, что у олигархов будет выбор: попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.
- Законопроект предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Попадут туда люди, которые отвечают на как минимум 3 из 4 критериев: занимают высокие госдолжности, имеют мандат партии, активы более чем на 2 миллиарда гривен, контролируют СМИ или являются конечным бенефициаром предприятия, что является естественной монополией.
- Верховная Рада 1 июля поддержала в первом чтении инициированный президентом законопроект об олигархах. В дальнейшем законопроект должны рассмотреть во втором чтении и принять в целом.