Не важливо, ким є людина – всі рішення попередньо обговорюють. Про це в інтерв'ю "Перші особи" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Запеклі дискусії під час ухвалень рішень РНБО

"Для нас прізвище, ім'я, по батькові не мають жодного значення. Якщо за тими документами, які подають в операторах РНБО, просять ухвалити ті чи інші рішення, їх ухвалюють публічно. Вони обговорюються", – відзначив Данілов.

Ба більше, якщо хтось вважає, що у нас там все тихо, то у нас інколи дуже запеклі дискусії,

– сказав секретар РНБО.

Він зауважив, що загалом до дискусій залучили 23 особи з досвідом та юридичною освітою. Немає жодної гілки влади, якої немає під час обговорень, зокрема представлені:

Верховна Рада в особі спікера нашого парламенту;

Генеральна прокуратура в особі генерального прокурора;

Національний банк в особі голови Нацбанку;

розвідки;

Міноборони;

прем’єр-міністр тощо.

Данілов: Порошенко – олігарх з досвідом

За словами Данілова, Порошенко не є новою людиною в олігархічному пулі, він олігарх ще з досвідом. "Петро Олексійович – великий бізнесмен, він бізнес веде ще з давніх часів. Я пам'ятаю шоколад з назвою "Президент". Це було у 1998 – 1999 роках", – додав Данілов.

Останні санкції РНБО проти олігархів

Нещодавно РНБО ввела санкції проти українського олігарха Дмитра Фірташа.

Таке ж рішення ухвалили і щодо російського бізнесмена Павла Фукса.

Відзначимо, що проти бізнесменів ввели повний пакет обмежень.

За словами експертів, під санкції також можуть потрапити й інші олігархи.

Зверніть увагу! Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Також можна буде переглянути в ютубі.

Данілов сказав, чи є в РНБО проєкти санкції проти Порошенка: дивіться відео