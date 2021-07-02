Не важливо, ким є людина – всі рішення попередньо обговорюють. Про це в інтерв'ю "Перші особи" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Запеклі дискусії під час ухвалень рішень РНБО
"Для нас прізвище, ім'я, по батькові не мають жодного значення. Якщо за тими документами, які подають в операторах РНБО, просять ухвалити ті чи інші рішення, їх ухвалюють публічно. Вони обговорюються", – відзначив Данілов.
Ба більше, якщо хтось вважає, що у нас там все тихо, то у нас інколи дуже запеклі дискусії,
– сказав секретар РНБО.
Він зауважив, що загалом до дискусій залучили 23 особи з досвідом та юридичною освітою. Немає жодної гілки влади, якої немає під час обговорень, зокрема представлені:
- Верховна Рада в особі спікера нашого парламенту;
- Генеральна прокуратура в особі генерального прокурора;
- Національний банк в особі голови Нацбанку;
- розвідки;
- Міноборони;
- прем’єр-міністр тощо.
Данілов: Порошенко – олігарх з досвідом
За словами Данілова, Порошенко не є новою людиною в олігархічному пулі, він олігарх ще з досвідом. "Петро Олексійович – великий бізнесмен, він бізнес веде ще з давніх часів. Я пам'ятаю шоколад з назвою "Президент". Це було у 1998 – 1999 роках", – додав Данілов.
Останні санкції РНБО проти олігархів
- Нещодавно РНБО ввела санкції проти українського олігарха Дмитра Фірташа.
- Таке ж рішення ухвалили і щодо російського бізнесмена Павла Фукса.
- Відзначимо, що проти бізнесменів ввели повний пакет обмежень.
- За словами експертів, під санкції також можуть потрапити й інші олігархи.
Данілов сказав, чи є в РНБО проєкти санкції проти Порошенка: дивіться відео