Таку думку висловив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. За його словами, у США існує публічний та непублічний санкційний список.

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"Публічний список – це Віктор Медведчук, Ігор Коломойський з сином, донькою і дружиною, Андрій Деркач, Олександр Дубінський, Андрій Теліженко, Олександр Онищенко і ще кілька осіб", – сказав Лещенко.

Хто може бути у непублічному списку санкцій

Як зазначив журналіст, загалом американська непублічна санкційна політика важка для аналізу, адже ці прізвища повідомляють лише фігурантам. Однак є багато людей, яким відмовили у візі. Вони можуть бути потенційно зараховані у цей непублічний санкційний список.

"Наприклад, Олег Ляшко. Йому анулювали американську візу. Чи можна цей факт вважати санкціями щодо нього? Думаю, так", – запевнив Лещенко.

Є ще кілька депутатів, які хотіли їхати у США, але їм скасували цю поїздку.

Були чутки і за Юрія Луценка. Він прямував до Америки, а вже під час пересадки – в аеропорту Амстердаму – у нього виникли питання з візою і йому відмовили у посадці. Він теж може бути у цьому непублічному санкційному списку,

– наголосив журналіст.

Також, за словами Лещенко, проблема з візами є у таких осіб:

братів Суркісів;

Ріната Ахметова;

Дмитра Фірташа;

Павла Фукса.

Важливо! Фірташ і Фукс вже перебувають під санкціями РНБО. Відповідне рішення ухвалили 18 червня на засіданні.

Також Лещенко зауважив, що американці у різний час мали питання до нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича.

Чому Фукс має проблеми у США

Лещенко розповів, що є інформація, як Фукс начебто шантажував одного американського лобіста Юрія Ванетіка. Фукс нібито вимагав у нього гроші.

Довідка. Мовиться, ймовірно, про VIP-квиток на інавгурацію Дональда Трампа, за який Фукс заплатив 200 тисяч доларів. Детальніше про це журналіст розповів у своєму блозі.

"Чи поділилася Америка з українською владою непублічними списками санкцій – невідомо. Однак багато людей зараз дуже переживають, адже знають, що їм відмовлено в американській візі. Вони бояться, що і Україна може ввести санкції", – підсумував Лещенко.

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