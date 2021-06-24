Такое мнение высказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, в США существует публичный и непубличный санкционный список.
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"Публичный список – это Виктор Медведчук, Игорь Коломойский с сыном, дочкой и женой, Андрей Деркач, Александр Дубинский, Андрей Телиженко, Александр Онищенко и еще несколько человек", – сказал Лещенко.
Кто может быть в непубличном санкционном списке
Как отметил журналист, в целом американская непубличная санкционная политика трудна для анализа, ведь эти фамилии сообщают лишь фигурантам. Однако есть много людей, которым отказали в визе. Они могут быть потенциально зачислены в этот непубличный санкционный список.
"Например, Олег Ляшко. Ему аннулировали американскую визу. Можно ли этот факт считать санкциями в отношении него? Думаю, да", – заверил Лещенко.
Есть еще несколько депутатов, которые хотели ехать в США, но им отменили эту поездку.
Были слухи и о Юрии Луценко. Он направлялся в Америку, а уже во время пересадки в аэропорту Амстердама – у него возникли вопросы с визой и ему отказали в посадке. Он тоже может быть в этом непубличном санкционном списке,
– подчеркнул журналист.
Также, по словам Лещенко, проблема с визами есть у таких лиц:
- братьев Суркисов;
- Рината Ахметова;
- Дмитрия Фирташа;
- Павла Фукса.
Также Лещенко отметил, что американцы в разное время имели вопросы к нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадиму Рабиновичу.
Почему у Фукса проблемы в США
Лещенко рассказал, что есть информация, как Фукс якобы шантажировал одного американского лоббиста Юрия Ванетика. Фукс якобы вымогал у него деньги.
"Поделилась ли Америка с украинскими властями непубличными списками санкций – неизвестно. Однако многие люди сейчас очень переживают, ведь знают, что им отказано в американской визе. Они боятся, что и Украина может ввести санкции", – подытожил Лещенко.
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