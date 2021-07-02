В інтерв'ю заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко розповіла про закони щодо моряків, територіальної оборони та проти рейдерства. Окрім того, вона прокоментувала напад на Микиту Потураєва та скандал довкола оточення Петра Порошенка.

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Про ринок землі

1 липня сталася досить дивна ситуація з активісткою. Ірма Крат зірвала брифінг народних депутатів від фракції "Слуга народу", зокрема, вона намагалася бити і сказала, що таки "поцілила" в Микиту Потураєва, потім ще замахувалась на нього сумкою. Що взагалі сталося і як розв'язали ситуацію?

Ні, я про цей інцидент нічого не знаю. Сподіваюсь, що Микита Потураєв поводився як справжній джентельмен й цій активістці дав відповідь, але словесно, скажімо так, а не фізично, як вона.

Власне, питання було щодо ринку землі, який від 1 липня запрацював відкрито. Я так розумію, що головна претензія була і до Потураєва, і до "слуг народу", і до журналістів, які, як вона сказала, мовчать через те, що ринок землі запрацював, а президент не виконав своїх обіцянок і всі іноземці скуплять нашу землю. Чи є вам, що опонувати у цьому випадку?

Так, насправді я б хотіла подякувати всім, хто вирішив займати таку позицію – російською це буде "созидание" – тобто допомоги, творчості та співпраці. Зокрема, хотіла б подякувати Нотаріальній палаті України, вони сьогодні (1 липня – 24 канал) роблять такий марафон: відповідають на питання нотаріусів, громадян щодо відкриття ринку землі, щодо оформлення угод по ринку землі. А від Міністерства юстиції ми навіть маємо першу інформацію, перший звіт та статистику, сьогодні (1 липня – 24 канал) було вже укладено 33 угоди. Це не масова історія.

Але це добре?

Це добре, тому що принаймні щось почало відбуватись. Але це не масова історія, це означає, що не приїдуть сюди іноземці, поки що принаймні, з валізами грошей і не скуплять всю нашу рідну неньку Україну, як говорила опозиція. Тобто такий нормальний, поступовий процес.

33 угоди… Поки про них невідомо, хто, що та кому?

Я думаю, що швидше за все, це маленькі угоди. Нагадаю, що ми в законодавстві прописали можливість для тих, хто орендує землю, права першочергового викупу. Тому я думаю, що швидше за все, це були приблизно такого плану угоди.

Інтерв'ю з Галиною Янченко: дивіться відео 24 каналу

Про закон щодо рейдерства

Також був ухвалений і законопроєкт щодо рейдерства в агробізнесі, вашого авторства зокрема. Розкажіть про нього, що він пройшов для того, щоб потрапити у Раду та що він передбачає?

До речі, тут теж хочу сказати, що я дуже вдячна Верховній Раді. У мене сьогодні такий день вдячності, тому що дійсно, день відбувся класний. За антирейдерський законопроєкт проголосували 308 депутатів, хоча потрібно мінімум 226. Тобто ми бачимо, що сьогодні (1 липня – 24 канал) Верховна Рада себе досить таки конструктивно поводила. Народні депутати підтримували більшість законопроєктів, які були винесені в порядок денний. І не тому, що це останній, а насправді передостанній пленарний тиждень, а тому що дійсно був дуже правильно і грамотно сформований порядок денний. Це були законопроєкти, які давно назріли, на часі, які потрібно було прийняти і тому, в принципі, частина законопроєктів приймалася усіма фракціями. Зокрема, законопроєкт мого авторства, №3783, це другий законопроєкт з пакету антирейдерських реформ, який запропонувала парламентська спецкомісія з питань захисту прав інвесторів.

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Ця парламентська спецкомісія, я її очолюю, вже рік працює в парламенті, вона показала себе як дієвий інструмент. Ми займаємося двома напрямками, перший – це розгляд заяв або скарг від бізнесу, це переважно резонансні справи, які могли "висіти" нерозв'язаними 10 – 12 років. Ми за рік розв'язали 6 таких великих резонансних справ щодо рейдерства, суперечок з податковою, з генеральною прокуратурою тощо. Другий напрямок – це якраз законотворчість і наші законопроєкти ми пишемо на основі тих скарг від бізнесу.

Ми беремо кожну скаргу, кожну проблему, з якою до нас звертаються інвестори, розбираємо їх буквально по молекулах, намагаємось зрозуміти: чому взагалі стався цей конфлікт, в чому суть проблеми, чи потрібно змінити законодавство, чи це не досконалість підзаконних актів, тобто те, що Кабмін приймає, чи у нас є просто проблема з людським фактором, тобто конкретні чиновники порушують закон. На основі цих звернень ми як парламентська спецкомісія з питань захисту прав інвесторів запропонували 6 законопроєктів, 2 законопроєкти цього тижня Верховна Рада прийняла в першому читанні – понад 300 голосів. Тому рухаємося у правильному напрямку.

Антирейдерський законопроєкт №3783 посилює покарання за рейдерські дії, за спроби загарбати, зарейдерити чужі підприємства, правильно?

Зарейдерити насправді будь-що: підприємства, землю, власність, нерухомість і так далі. Насправді там передбачається покарання, суттєве підвищення покарання, за дії, пов'язані з рейдерськими захопленнями: підробку документів, печаток, незаконне втручання у роботу реєстрів, тобто це якраз ті дії, які супроводжуються рейдерськими захопленнями.



Галина Янченко: "Законопроєкти ми пишемо на основі скарг від бізнесу" / Фото 24 каналу

Про нереформовану Нацполіцію

Ключові статті Кримінального кодексу, під які підпадає рейдерство, зокрема, це підробка документів, перешкоджання господарській діяльності, протизаконне заволодіння майном – все це підпадає під розслідування, під компетенцію якого правоохоронного органу? Національної поліції?

Не тільки, не обов'язково. У нас є щонайменше 3 правоохоронних органи, які можуть розслідувати дії, пов'язані з корупцією.

Не мовиться про корупцію. Мовиться про заволодіння майном. Це компетенція Національної поліції.

Це ж залежить насправді від того, хто є суб'єктом скоєння злочину. Якщо це є, наприклад, посадова особа, то в нас є ДБР або НАБУ, яке так само може розслідувати (злочин – 24 канал). Якщо мовиться про розслідування злочинів, які вчинені просто фізичними або юридичними особами, то це в основному Національна поліція. Тобто щонайменше 3 органи.

Бандити підкупили нотаріуса, зарейдерили фермерське господарство – так здебільшого чиниться рейдерство в Україні. Відтак, це компетенція Національної поліції. Ви посилюєте покарання за ці правопорушення, водночас у нас не реформована Нацполіція. Ви можете запровадити хоч розстріл, смертну кару за рейдерство, але поки в нас нереформована Нацполіція, поки в нас сидять продажні слідчі – жодних змін по суті не буде.

Я правильно розумію, що ви вважаєте, що переатестація поліції не відбулась?

Переатестація поліції – це найбільший анекдот в сучасній новітній історії України. Скільки старих міліціонерів переатестувалися в новій поліції? Який відсоток?

Я не готова вам відповісти, але хочу сказати, що запитання ми повинні ставити тим людям, які писали законодавство і "підзаконку", за якими відбулась така провальна переатестація. Тому що такі дії реально вбивають віру суспільства у реформи. Насправді це те, з чим нам зараз доводиться мати справу і боротись – повернути віру в реформи, віру в те, що в Україні щось може змінитися.

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Допоки в нас нереформована Національна поліція, яка має передусім розслідувати дії рейдерів, жодне посилення, покарання в будь-яких законопроєктах не розв'яже проблему. Скільки фермерських господарств захоплюють всією країною? Під Києвом захопили, зарейдерили нещодавно ринок "Столичний", на якому продають сільськогосподарську продукцію. Ви знаєте про цю історію?

Я чула.

Ви чули про цю історію. Ви знаєте про те, що у тодішніх власників цей ринок банально просто "віджали" на очах у всієї країни. Я не хочу виправдовувати колишніх власників. Вони були пов'язані з міністром сільського господарства Присяжнюком та Юрієм Єнакіївським. Але якщо хотіли змінити власника, то треба було за процедурою спецконфіскацій ринок "Столичний" передати в управління АРМА, передати у державну власність. Потім його продати. Натомість ви знаєте, з ким пов'язані нові власники, які "віджали" цей ринок і наразі ним володіють? З вашим однопартійцем Миколою Тищенком.

Ні, ця інформація мені невідома.

Про закон щодо моряків

Тищенко знову відзначився – знову штурханина з колегою Олександром Куницьким, нібито вони "не поділили моряків". Що сталось насправді? Наскільки це нормально, що депутати "чубляться" в Раді?

У вас є якісь запитання до мене чи до моєї поведінки? Це питання риторичне, я надіюсь, що у вас до мене таких запитань немає. Якщо говорити про моряків, то я не знаю, що відбувалось "за лаштунками", в кулуарах, в особистому спілкуванні.

Довідка. За інформацією Олександра Дубінського, нардепи Микола Тищенко та Олександр Куницький 29 червня почубилися у приміщенні Верховної Ради. Причиною нападу нібито були викривальні матеріали по схемах поборів з моряків. Проте Тищенко переконував, що бійки не було.

Але ухвалення законопроєкту щодо моряків – це реально є перемогою. Перемога не тому, що цього дуже довго чекали моряки, всі їхні сім'ї, насправді всі регіони і райони, які розташовані в Одеській, Миколаївській областях, де вони сконцентровані. Це була дійсно перемога парламентаризму. Тому що законопроєкт ухвалили лише за пів години за основу і в цілому. Цей законопроєкт фактично унеможливлює корупційні дії, з якими стикалися моряки, коли у них вимагали якісь додаткові гроші. Подекуди це могло бути до тисячі гривень за продовження їхніх документів, паспортів моряків тощо.

Яку суму? Мовилось про 5 тисяч доларів в середньому.

Бачите, навіть ще більше. Напевно, від тисячі. Там були різні хабарі. Це страшна історія, тому що це цілий кластер людей, які тривалий час страждали від корупції. Буквально завдяки роботі Верховної Ради, завдяки роботі моїх колег з Антикорупційного комітету ВР я дуже сподіваюсь, що ці люди зможуть працювати спокійно.

Це насправді люди, які привозять в Україну готівку, валютну готівку, які забезпечують свою родину, які купують різні товари у своїх містечках. Тобто таких людей, як і загалом бізнес, я думаю, що нам треба носити на руках і створювати всі умови, щоб вони могли тільки працювати і жити щасливо в Україні, не їхати за кордон.

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Приблизно в січні 2021 року почались перші масові протести, коли моряки почали виходити і заявляти про цю проблему. Зрозуміло, що проблема з'явилась набагато раніше, але це була точка неповернення. Просто законопроєктом скасувати іспити – розв'язання проблеми? Чому не могли проголосувати за нього кілька років тому?

Чому не могли проголосувати 10 років тому або 5 років тому? Тому що коли змогли, тоді і проголосували. Слава Богу, що цей законопроєкт набрав достатню кількість голосів, щоб зараз стати законом.

Чи розв'яжеться проблема?

Подивимось, я сподіваюсь, що так.



Галина Янченко: "Ухвалення законопроєкту щодо моряків – це реально є перемогою" / Пресслужба "Слуги народу"

Сказати вам, чому не могли проголосувати за закон щодо скасування переатестації моряків? Тому що за приблизними підрахунками 40 – 50 мільйонів доларів щороку з моряків знімали працівники цієї державної агенції, яка займається переатестацією і передавали цю готівку на гору, до керівництва Міністерства інфраструктури. 40 – 50 мільйонів доларів, які тепер хтось недоотримає.

Які тепер залишаться у моряків і їхніх родин, і Слава Богу.

Про територіальну оборону

Цього тижня проголосували за законопроєкт про територіальну оборону. Він також "пролежав" досить довго. Чому з ним так тягнули? Головне питання зброї так і не розв'язали?

З цим законопроєктом точно тягнули дуже довго. Тому що він був на часі ще у 2014 – 2015 роках, точно не у 2021 році. Я знаю, що цим законопроєктом особисто опікувався і займався голова оборонного комітету Олександр Завітневич. В нього навіть були палкі дискусії щодо пришвидшення підготовки цього законопроєкту з колегами виконавчої вертикалі.

Слава Богу, ще одна перемога, якій можемо порадіти. Щодо зброї я не готова відповісти, не вникала надто глибоко в історію питання. Але знаю, що дійсно це могло бути, скажімо так, одним із ліберальних способів узаконити носіння зброї. Я думаю, що це могло б бути хороше рішення, коли ця зброя була б узаконена саме для представників територіальної оборони.

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Водночас питання було дискусійним. Я знаю, що у Верховній Раді все ж залишається велика кількість людей і депутатів, які проти узаконення зброї. Є питання щодо культури володіння зброї в України. Велика кількість, на жаль, сьогодні і вбивств, і нанесення тяжки тілесних (ушкоджень – 24 канал), "відбивається" через різні побутові сварки. Одна історія, коли в сварку "ідуть" кулаки або просто якісь побутові предмети, й зовсім інша історія, коли в цю сварку залучена вогнепальна зброя.

Про Sky Mall

Розкажіть, будь ласка, про історію з торговим центром Sky Mall. Там ексвласник – естонський бізнесмен – у якого забрали цей центр наближені до Порошенка люди, збирається судитися. Він хоче відсудити 750 мільйонів доларів компенсації. Що ви на це скажете?

На жаль, це правда. Ця справа була на контролі у парламентської спецкомісії з питань захисту прав інвесторів, яку я очолюю. Справа була на контролі з літа 2020 року. Вона дуже довга і триває 8 – 10 років. Її не розслідували за часів Порошенка, адже там у корупції було задіяне його найближче оточення.



Янченко прокоментувала справу щодо Sky Mall / Фото 24 каналу

Інвестору увірвався терпець. Він вирішив позиватися до держави України про те, що вона не розслідувала факти рейдерства і не повернула інвестору його власність. Приблизно 2 місяці тому інвестор подав у Вашингтонський суд позов, у якому просить Україну відшкодувати йому збитки у сумі 750 мільйонів доларів. Це означає, що за корупцію в оточенні Порошенка заплатить кожен українець. Ми з вами, які не причетні до цих злодіянь, будемо змушені теж заплатити, якщо Україна програє цей міжнародний арбітраж.

Це також означає, що Україна отримає величезну пляму на репутації і знищений інвестиційний імідж. Наразі я перебуваю у тісній комунікації з Міністерством юстиції. Воно запропонувало мені та ще низці колег з парламентської спецкомісії увійти в групу, яка має спробувати врегулювати це питання.

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На врегулювання питання є 6 місяців. Я вважаю, що в України є шанс не допустити початку міжнародного арбітражу. Зробити це дуже просто – треба вручити підозри усім фігурантам рейдерського захоплення Sky Mall. Прізвища – відомі, про них знають в Офісі генпрокурора, тому я пропонуватиму міністру юстиції зібрати круглий стіл, нараду з присутністю правоохоронних органів та Офісу генпрокуратури, щоб зрушити це розслідування з мертвої точки.

Назвімо ці прізвища. Тим паче, і президент Зеленський, і ви, як представник його політсили, вже понад 2 роки при владі. Однак Олександр Грановський – екснардеп від блоку Порошенка – і його бізнес-партнер Андрій Адамовський, який обґрунтовано підозрюється в рейдерському захопленні цього торгового центру – вони досі не отримали підозри і не оголошені в розшук. Грановський проживає в Ізраїлі, але Адамовський нібито часто буває в Україні. Досі ніхто з прокурорів чи детективів Антикорупційного бюро до них не прийшов. Чому?

Гарне питання. Я думаю, що це помилка, яка має бути виправлена.

Почекаємо ще однієї весни, коли, можливо, відбудуться посадки.

Я сподіваюсь, що ні, бо в нас немає на це часу.

І в нас немає зайвих 750 мільйонів доларів. Нам би не дуже хотілось їх платити з Державного бюджету за бандитизм оточення Порошенка.

Абсолютно.

Про деолігархізацію, антикорупційну стратегію та велику приватизацію – читайте згодом у другій частині інтерв'ю з Галиною Янченко.