За даними нардепа Олександра Дубінського, причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали по схемах поборів з моряків.
Цікаво У Києві виліт літака затримали через Тищенка, який знімав відео, – журналіст
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Нардепи від "Слуги народу" Микола Тищенко та Олександр Куницький почубилися просто у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.
Джерело:фейсбук Олександра Дубінського
За даними нардепа Олександра Дубінського, причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали по схемах поборів з моряків.
Цікаво У Києві виліт літака затримали через Тищенка, який знімав відео, – журналіст
Новина доповнюється...